Цена Brent опустилась ниже $24

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $24 за баррель впервые с 30 марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 3,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и торгуется на уровне $24,65 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 09:46 мск.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $25 за баррель 1 апреля текущего года.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 2,45%, до $20,93 за баррель.