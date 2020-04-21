SOCAR возобновила производство изопропилового спирта в Азербайджане в период пандемии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Спрос наспиртрезко возрос на рынках в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Учитывая эту тенденцию, по рекомендации главы государства на заводе "Этилен-полиэтилен" ПО "Азерикимья" SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) было восстановлено производство изопропилового спирта, являющегося основным сырьем дезинфицирующих средств, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, запуск данного производства был запланирован после завершения работ по реконструкции установки EP – 300.

"Решение о возобновлении деятельности по производству АИПС (Абсолютного изопропилового спирта), занимающего свое место в цепочке получения конечных продуктов в процессе переработки ПО "Азерикимья", связано с резким ростом спроса на спирт на местных и зарубежных рынках. После проведенных на установке бесперебойных ремонтно-восстановительных работ пятого апреля были сданы в эксплуатацию технические мощности, а 11 апреля были введены в эксплуатацию отделы по производству изопропилового спирта, и сразу же начато производство конечного продукта.

Это, в свою очередь, приведет, с одной стороны, к резкому снижению зависимости от импорта АИПС, а с другой - к увеличению экспорта продукции из него на мировые рынки. Производство АИПС на предприятии протекает в два этапа. На первом этапе производится технический спирт. На втором этапе технический спирт очищается и превращается в продукт АИПС . Суточный объем производства продукции АИПС на заводе "Этилен-полиэтилен" составляет около 60 тонн", - отмечается в сообщении.

Добавим, что изопропиловый спирт используется в ряде областей помимо медицины - автомобильная промышленность, химическая промышленность, фармакология, энергетика и другие.

В области дезинфекции изопропиловый спирт превосходит этиловый спирт, и служит сырьем для универсальных чистящих средств, а также предназначен для 70-процентных медицинских противомикробных бумажных полотенец (салфеток) и других.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)