Мощности TAP будут резервироваться на европейской платформе PRISMA

БАКУ/Trend/ - Мощности Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, можно будет резервировать на европейской платформе PRISMA, сообщает во вторник Trend, со ссылкой на сайт данной платформы.

Как отмечается, Европейская платформа по резервированию газотранспортных мощностей - PRISMA - и консорциум TAP AG 31 марта текущего года подписали соглашение, которое позволит резервировать транспортные мощности TAP на данной платформе, где операторы систем передачи и хранения, а также грузоотправители продают газовые мощности на первичном и вторичном рынках.

«Соглашение PRISMA с TAP соответствует нашей цели по созданию справедливого и прозрачного рынка путем содействия интеграции и безопасности торговли газовыми ресурсами», - говорится в сообщении, размещенном на сайте платформы.

Как отмечается, используя единую платформу, предлагающую согласованные и общие стандарты и процедуры для резервирования мощностей, TAP продолжит дальнейшую интеграцию с европейскими рынками.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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