Азербайджан предложил производителям нефти, не представленным в "OPEC +", также взять на себя обязательства

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в видеоконференции, проведенной в неофициальном формате с участием стран "OPEC+", сообщает в средуTrend со ссылкой на минэнерго.

На конференции обсуждалась нынешняя ситуация рынка нефти, а также вопросы, связанные с выполнением обязательств с мая месяца.

В ходе обсуждений Парвиз Шахбазов предложил другим производителям нефти, не представленным в формате "OPEC +", взять на себя определенные обязательства.

"OPEC +” выполняет историческую миссию и взял на себя соответствующие обязательства. Теперь производители нефти вне “OPEC +” должны активно подключиться к этому процессу и заявить о своих обязательствах», - сказал министр.

Отметим, что на этот раз квоты по ограничению добычи странами ОПЕК и странами не входящими в картель, касаются только объема добываемой сырой нефти, в этих обязательствах не учитываются объемы конденсата. В октябре 2018 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составляла 718 тысяч баррелей. Обязательства Азербайджана предусматривают снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 23 процента - 164 тысяч баррелей, в июле-декабре-на 18 процентов - 131 тысяч баррелей, с января 2021 года по апрель 2022 года на 14 процентов - 98 тысяч баррелей. Согласно обязательствам, Азербайджан должен сохранить ежедневное производство сырой нефти в мае-июне текущего года на уровне 554 тысяч баррелей, в июле-декабре - 587 тысяч баррелей, в январе 2021 года по апрель 2022 года - 620 тысяч баррелей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)