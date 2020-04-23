Цена нефти Brent на лондонской бирже растет более чем на 8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,1%, в моменте достигала отметки в $21,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 07:23 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $22,1 за баррель, что на 8,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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