Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,02% и достигла отметки $22,40 за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 06:44 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 06:52 цена сорта Brent торговалась на уровне $22,30 за баррель, что на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей сессии.