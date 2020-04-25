Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне возросла на 3,47%, до 22,07 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 01:05 (GMT+4) субботы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость фьючерса нефти WTI поднялась на 4,12% и находится на отметке 17,18 доллара за баррель.
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