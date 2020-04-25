Перенесены сроки ремонта на нефтехимическом заводе Казахстана

Энергетика 25 апреля 2020 10:56 (UTC+04:00)
Перенесены сроки ремонта на нефтехимическом заводе Казахстана
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