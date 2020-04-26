Азербайджан наращивает производство электроэнергии

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года электростанции в Азербайджане выработали 6,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,9 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Из общего объема произведенной за указанный период электроэнергии на товарную пришлось 6,5 миллиарда киловатт-часов, что на 0,06 процента больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Из общего объема произведенной за отчетный период товарной электроэнергии на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлось 6,2 миллиарда киловатт-часов, что на 6 процентов больше показателя аналогичного периода 2019 года.

Гидроэлектростанциями (ГЭС) Азербайджана за указанный период были выработаны 0,216 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (спад на 26,8 процента).

За отчетный период мощностями по генерации электроэнергии посредством ветра в Азербайджане было произведено 24,2 миллиона киловатт-часов (спад в 1,3 раза), солнечными станциями – 8,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии (спад на 0,06 процента).

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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