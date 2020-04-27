Цена нефти Brent упала до $20,76

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,17% - до $20,76 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 05:29 (GMT+4).

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 9,86% и находится на отметке $15,27 за баррель.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.