Цена нефти Brent упала до $20,76
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,17% - до $20,76 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 05:29 (GMT+4).
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 9,86% и находится на отметке $15,27 за баррель.
Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.
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