Цена нефти Brent опустилась ниже $19
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 5,15% - до $18,96 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,02% и торгуется на отметке $10,86 за баррель.
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