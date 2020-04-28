Цена нефти Brent опустилась ниже $19

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 5,15% - до $18,96 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,02% и торгуется на отметке $10,86 за баррель.