Нефть падает на 3-14% на опасениях за быструю заполняемость нефтехранилищ

Мировые цены на нефть опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,08% — до 22,36 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — снижалась на 4,5% — до 19,09 доллара за баррель.

Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.

"В то время как мы начинаем видеть, как случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения… рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).

При этом аналитики, чье мнение также приводит агентство, отмечают, что активное снижение WTI связано с тем, что некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупаются на месяцы позже, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля. "Понятно, что все сводится на нет махинациями на фьючерсном рынке WTI", — отметил Хайнс.