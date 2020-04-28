BP сократит добычу нефти в Азербайджане

Британская нефтегазовая компания BP готова снизить добычу нефти на своих проектах в странах, которые участвуют в соглашении ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами исполнительный финансовый директор по upstream-проектам компании Мюррей Очинклосс.

"Ответ на этот вопрос - да. Мы ведем переговоры сегодня в Анголе, в Азербайджане, в России и на Ближнем Востоке. Не назову цифры, но да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы увидим сокращение добычи во втором квартале из-за действия соглашения ОПЕК+. Объемы - это не самое важное сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос, ограничит ли компания добычу на своих проектах из-за соглашения ОПЕК+.

В рамках сделки страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.