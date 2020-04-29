Цена на нефть Brent растет до $23,45

Энергетика 29 апреля 2020 05:40 (UTC+04:00)
Цена на нефть Brent растет до $23,45

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%, до $23,45 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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