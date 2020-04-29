Обсуждена подготовка "Дорожной карты по развитию ветроэнергетики на море в Азербайджане" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане состоялся онлайн-семинар с участием представителей министерства энергетики, Агентства по регулированию энергетических вопросов и Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, при поддержке IFC проведены обсуждения в связи с подготовкой "Дорожной карты по развитию ветроэнергетики на море в Азербайджане". Глава аппарата министерства энергетики Заур Мамедов отметил, что целью подготовки дорожной карты является определение потенциально эффективных зон для ветроэнергетики, их экономической выгодности, возможностей подключения к сети, оценки экологического и социального воздействия на море и прибрежные территории.

"Стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества между IFC и министерством энергетики в обеспечении поэтапного перехода к рыночным отношениям в энергетическом секторе и развития возобновляемой энергетики. Была представлена презентация Группы Всемирного банка, представляющая рынки ветровой энергии в мире, опыт ее использования, прогнозы до 2030 года и поддержку развития этой сферы", - отмечается в сообщении.

Было отмечено, что процесс разработки "Дорожной карты по развитию использования энергии ветра на море в Азербайджане" будет охватывать такие вопросы, как составление карт географического пространства, определение зон, проведение анализа в экономическом, финансовом, экологическом и социальном аспектах, оценка воздействия, выдача разрешений и согласований, создание нормативно-правовой базы, обновление системы передачи, изучение цепочки поставок. Использование энергии ветра на море поможет создать новые рабочие места, а также дополнительные возможности для развития экономики страны. Работы по проекту планируется начать в июне текущего года, завершить визит миссии в Азербайджан в декабре этого года и дорожную карту в феврале следующего года.

"Дорожная карта, которая будет подготовлена совместно с Международной финансовой корпорацией, внесет вклад в расширение использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане и выполнение обязательств по Парижскому соглашению о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу до 35 процентов к 2030 году", - отметили в минэнерго.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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