Цена июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $22 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 8,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $22,17 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь, июньский фьючерс сорта WTI торговался на уровне $14,61 за баррель, что на 18% выше уровня закрытия предыдущей сессии.