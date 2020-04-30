Цена нефти Brent растет более чем на 6%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,6%, до $25,87 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:35 (GMT+4).

Стоимость фьючерса нефти WTI на то же время находится на отметке $16,55 за баррель (+12,8%).