На территории Сумгайытской электростанции строится эстакада длиной 750 метров (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На территории Сумгайытской электростанции строится эстакада длиной 750 метров, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Согласно сообщению, за последнее 10 лет снижение уровня воды в Каспийском море до двух метров грозит остановкой работы четвертой по величине электростанции страны - Сумгайытской.

При проектировании Сумгайытской электростанции в 2004 году не учитывалась вероятность падения уровня моря и, как следствие, критическое падение создало серьезную проблему со сбором охлаждающей воды. По этой причине проводятся работы с целью устранения проблемы, которая возникла после проведенной компанией реконструкцией в 2018 году. Вернее, были начаты работы по строительству 750-метровой эстакады, которая позволила бы забирать охлаждающую воду на глубине пяти метров. 80 процентов работ уже выполнено. Она ведется на основе сменного графика и продолжается без остановок.

Отметим, что ремонтные работы, проводимые на других участках Сумгайытской электростанции, и строительство эстакады завершатся в течение ближайших двух месяцев.

Таким образом, впервые в СНГ будет создана система пропуска охлаждающей воды посредством каскада в соответствующий канал и оттуда на станцию. В итоге будет предотвращена угроза остановки работы Сумгайытской электростанции.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)