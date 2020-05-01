Эрдоган: TANAP - это пример доверия и дружбы между Турцией, Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - TANAP является лучшим ответом, данным посредством мира и сотрудничества, на конфликтную среду из-за энергетических ресурсов.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей статье "TANAP: Проект регионального развития и мира", опубликованной в газете "Дипломат" в Грузии при сотрудничестве с New York Times, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"TANAP является конкретным примером долговечного доверия и дружбы между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Он является основным звеном Южного газового коридора, целью которого является транспортировка природного газа Каспийского региона в Европу через Турцию и Грузию. Это самая важная часть коридора 3500 километров", - отметил Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что перемены в Турции за последние 18 лет создали подходящую среду для направления энергоресурсов из этого региона в Турцию и Европу.