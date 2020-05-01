Азербайджан приступил к исполнению своих обязательств по снижению добычи нефти (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В мае-июне обязательства ОПЕК+ предусматривают снижение суточной добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей, или на 23 процента от уровня октября 2018 года, а для Азербайджана на 164 тысячи баррелей, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, обязательства страны предусматривают сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года (718 тысяч баррелей в сутки) в июле-декабре на 18 процентов или 131 тысячу баррелей, а в апреле 2021 и 2022 годов - на 14 процентов или 98 тысяч баррелей.

"Согласно новой «Декларации о сотрудничестве» стран ОПЕК+, квоты на сокращение добычи распределялись пропорционально объемам добычи нефтегазовых компаний SOCAR и соглашениям о разделе продукции в нашей стране между производителями нефти, работающими по таким соглашениям. В октябре 2018 года суточная добыча нефти на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составила 567 тысяч баррелей, у ПО "Азнефть" - 125 тысяч баррелей, а по совместным предприятиям и операционным компаниям - 26 тысяч баррелей. В мае-июне текущего года ожидается снижение на 23 процента, в июле-декабре -на 18 процентов, в период с января 2021 года по апрель 2022 года - на 14 процентов. В то же время следует отметить, что эти цифры округлены, так как различаются коэффициенты конверсии тонны/бочки нефти из различных добывающих скважин, а снижение объемов конденсата не входит в обязательства", - отмечается в сообщении.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что меры по сокращению ежедневной добычи на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", ПО "Азнефть", совместными предприятиями и операционными компаниями внесут вклад в выполнение обязательств Азербайджана: "С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается выполнение первого крупного соглашения по объемам и срокам добычи. Ожидается, что мировой спрос на нефть сократится на 15-25 миллионов баррелей в день во втором квартале текущего года и на 10,3 миллиона баррелей в целом за год. В этой ситуации выполнение обязательств ОПЕК+, включая Азербайджан, окажет начальную поддержку рынку нефти. Результаты солидарности, продемонстрированной на национальном и глобальном уровнях, по стабилизации рынка нефти, будут постепенно отражаться на ценах на нефть».

Министр также добавил, что целью этих мер, связанных со снижением добычи в Азербайджане, является достижение как SOCAR, так и другими производителями нефти, действующими в нашей стране, увеличения доходов как своих, так и государства в целом.

Отметим, что в соответствии с обязательствами в рамках договоренности стран ОПЕК+ Азербайджан должен сохранить ежедневное производство сырой нефти в мае-июне текущего года на уровне 554 тысячи баррелей, в июле-декабре - 587 тысяч баррелей, в апреле 2021-2022 года - 620 тысяч баррелей.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)