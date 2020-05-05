Туркменистан выступил за восстановление энергопоставок на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выступил за восстановление поставок энергоносителей на мировые рынки на принципе равноправия и с учётом интересов государств, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан Сегодня».

Эти слова были сказаны президентом Туркменистана на видеоконференции Движения неприсоединения в формате Контактной группы, посвящённой борьбе с COVID-19.



Сообщается, что внимание участников Движения неприсоединения было акцентировано на том, что мировой энергетический рынок никогда ранее не сталкивался с такими трудностями.



Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов выступил за необходимость создания платформы для устойчивого роста глобальной экономики, подчеркнув, что ключевыми направлениями должны стать энергетика, промышленность, транспорт и торговля.



Гурбангулу Бердымухамедов отметил, что тема предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет во многом ориентирована на посткризисный период, в котором всему миру предстоит работать над восстановлением экономики, социальной сферы и решением гуманитарных вопросов, возникших из-за пандемии COVID-19.



Президент Туркменистана также выделил необходимость быстрого и полного восстановления транспортного сообщения между странами и регионами, транзитных коридоров, а также поиска новых маршрутов. Такая работа приведет к созданию новой инфраструктуры и логистики, которая будет способствовать решению многих социальных проблем, преодолению безработицы, а также созданию новых рабочих мест.



Президент Туркменистана отметил, что от скоординированных действий стран зависит адаптация глобальной экономики к сложившимся ситуациям.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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