Saudi Aramco перенесла публикацию графика июньских экспортных цен на 6 мая

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила на один день до 6 мая формирование ценового графика на июньские экспортные поставки. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины такого решения не указываются. В прошлом месяце компания несколько раз переносила публикацию цен на май.