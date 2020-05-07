Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса

Энергетика 7 мая 2020 10:14 (UTC+04:00)
Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса

Мировые цены на нефть в четверг растут на фоне надежд на постепенное восстановление спроса. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствую данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17%, до 29,77 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25%, до 24,05 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает тот факт, что недельные запасы в США выросли меньше, чем ожидалось. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного роста запасов — на 7,8 миллиона баррелей.

При этом дальнейший рост котировок может быть ограничен продолжающимся переизбытком сырой нефти, вызванным падением спроса из-за коронавируса.

"Последний отчет (по запасам в США) показал, что после нескольких катастрофических недель давление на рынок нефти в США начинает уменьшаться. Тем не менее, мы не будем исключать большей турбулентности (на рынках) в ближайшие недели", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

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