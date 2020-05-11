Цена нефти Brent снижалась до $29,35

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:17 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 22:25 цена сорта Brent замедлила падение и торгуется на уровне $29,90, что на 3,45% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 3,63% и находится на отметке в $25,22 за баррель.