Саудовское правительство подтвердило дополнительное сокращение добычи нефти в июне

Правительство Саудовской Аравии подтвердило намерение королевства следовать соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и взять на себя обязательства по дополнительному сокращению нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки в июне. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил Саудовскому агентству новостей министр информации королевства Маджид бен Абдалла аль-Касаби.

"Кабинет министров подтвердил усилия королевства по поддержке стабильности на мировых рынках нефти, указав в этой связи на приверженность королевства недавнему соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и инициативе по добровольному сокращению добычи в предстоящем июне на один миллион баррелей в день, а также его усилия по согласованию с потребителями сокращения добычи в мае с целевого уровня", — сказал министр.

По его словам, саудовское правительство призвало страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, и другие страны-производители придерживаться установленных для них квот и обеспечить большее сокращение добычи, чтобы помочь восстановлению желаемого баланса на мировых рынках нефти.

В понедельник Саудовская Аравия и ее союзники — ОАЭ и Кувейт — заявили о готовности дополнительно сократить добычу нефти в июне сверх установленных квот в рамках соглашения ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки свыше полагающейся ей квоты — до уровня в 7,5 миллиона баррелей. ОАЭ и Кувейт сообщили, что совокупно урежут добычу на 180 тысяч баррелей в сутки, в связи с этим сокращение в ОПЕК+ в июне может вырасти до 10,8 миллионов баррелей вместо запланированных 9,7 миллионов баррелей в сутки, если все участники сделки выполнят взятые на себя обязательства.