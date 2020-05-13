Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ. Об этом говорится в совместном заявлении Минэнерго двух стран по итогам телефонного разговора министров энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно ростом спроса на нефть и ослаблением обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что РФ и Саудовская Аравия "твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке".

Министерство энергетики России также приветствует намерение Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта дополнительно сократить добычу нефти в июне, так как это решение ускорит процесс восстановления баланса на нефтяном рынке.

"[Глава Минэнерго РФ] Александр Новак приветствует дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии, отметив, что эти действия являются явным свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в документе.

Страны также особо отметили усилия ответственных производителей по всему миру, которые добровольно скорректировали свое производство из чувства общей ответственности за ситуацию на рынке. "Стороны уверены в том, что их партнеры по ОПЕК+ также полностью поддерживают эти цели и будут соблюдать положения соглашения ОПЕК+", - сказано в заявлении.

Поздно вечером 12 мая Саудовская Аравия обратилась к партнерам по соглашению призвав всех участников усилить сокращение добычи. Само королевство в июне пообещало дополнительно уменьшить добычу на 1 млн б/с. Аналогичные меры предпримут ОАЭ и Кувейт. Совокупно они снизят еще на 1,2 млн б/с к общей квоте.