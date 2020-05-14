Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика 14 мая 2020 10:31 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 13 мая составила 31,20 доллара за баррель, что на 0,42 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 30,15 доллара за баррель, что на 0,47 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 28,55 доллара за баррель, что на 0,37 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 мая составила 28 долларов, что на 1,55 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 14 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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