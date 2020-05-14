МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек.

"Несмотря на то, что многие люди все еще находятся под ограничениями, часть бизнеса начинает вновь работать, некоторые люди возвращаются на рабочие места, что приводит к увеличению спроса на нефть. Принимая во внимание эти обстоятельства, мы повысили нашу оценку спроса. Прошлый прогноз улучшен до 8,6 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.

Мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки, до девятилетнего минимума из-за сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи.

Поставки нефти из США, Канады и других стран "не ОПЕК" в апреле уже упали на 3 млн баррелей в сутки, уточнили в МЭА.

Как ожидается, мировая переработка нефти в 2020 году снизится на 6,2 млн баррелей в сутки, пик падения придется на май.

Добыча нефти в США в 2020 году упадет на 2,8 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - только на 0,9 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.