Стоимость июльского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 5,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $30,76 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:44 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 20:56 (GMT+4) нефть сорта Brent продолжила рост и достигала $30,98 за баррель (+6,1%). В свою очередь, нефть марки WTI росла до $27,53 за баррель (+8,9%).