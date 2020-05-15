Минэнерго: Мобилизованы все возможности для выполнения обязательств Азербайджана в рамках договоренности ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - Мобилизованы все возможности для полного выполнения обязательств Азербайджана в рамках договоренности стран ОПЕК+, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, Азербайджан высоко оценивает усилия участников ”Декларации о сотрудничестве" по ускорению восстановления стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке и оказывает им необходимую поддержку.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что выполнение исторического соглашения, достигнутого в апреле, также требует высокой ответственности и решительных шагов со стороны стран ОПЕК и не входящих в картель.

"В позитивных тенденциях, наблюдаемых на нефтяном рынке в мае, несомненно, есть роль мер стран ОПЕК+ по снижению добычи. Приверженность обязательствам членов организации, а также позиции Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта по сокращению нефтедобычи в дополнительных объемах имеют решающее значение для регулирования нефтяного рынка", - отмечается в сообщении.

В рамках договоренности Азербайджан с первого мая значительно сокращает объемы ежедневной добычи нефти.

"Азербайджан, добиваясь участия иностранных и местных производителей нефти в этом процессе на равных условиях, нацелен на выполнение всех обязательств нефтяного сектора. Уровень исполнения обязательств страны в первой декаде мая составляет 98 процентов. Наша главная цель - внести вклад в развитие глобального нефтяного рынка, приняв все необходимые меры для сокращения ежедневной добычи на 164 тысячи баррелей в мае-июне", - сказал министр.

Напомним,что в октябре 2018 года Азербайджан с ежедневной добычей сырой нефти в 718 тысяч баррелей сократит добычу в рамках нового соглашения с мая по июнь на 164 тысячи баррелей. За это время Азербайджан должен сохранить ежедневную добычу сырой нефти в объеме 554 тысячи баррелей.

Обязательства Азербайджана в июле-декабре текущего года составили 131 тысячу баррелей, а с января 2021 по апрель 2022 года - 98 тысяч баррелей. Согласно квотам, суточная добыча сырой нефти в нашей стране не должна превышать 587 тысяч баррелей с начала июля и до конца года, а с января 2021 по апрель 2022 года - 620 тысяч баррелей.



(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)