Представители Международной энергетической хартии и минэнерго Азербайджана обсудили совместную деятельность на 2020 год

БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке министерства энергетики состоялась видеоконференция между генсекретарем Международной энергетической хартии Урбаном Руснаком и замминистра энергетики, заместителем председателя данной организации Самиром Велиевым, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, встреча была организована с целью решения вопросов, поставленных перед организацией в период председательства Азербайджана в Конференции Международной энергетической хартии в 2020 году.

На видеоконференции состоялся обмен мнениями по вопросам технической организации 31-й Конференции организации на тему “Энергоэффективность для всех: инновации и инвестиции”, которая запланирована на 16-17 декабря 2020 года в Баку. Оценивалось влияние пандемии COVID-19 на деятельность организации в 2020 году, рассматривалось текущее состояние модернизации Договора о Международной энергетической хартии, обсуждались организационные вопросы, утверждение документов и проведение заседаний групп по модернизации, исполнению, управлению и стратегии.

Отметим, что в видеоконференции также приняли участие полномочные представители Международной энергетической хартии и соответствующих структурных подразделений министерства энергетики Азербайджана.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)