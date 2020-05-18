Цены на азербайджанскую нефть по итогам прошлой недели

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе (11-15 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", составила 31,18 доллара за баррель, что на 2,57 доллара больше показателя позапрошлой недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 32,77 доллара за баррель, минимальная – 30,66 доллара.

По итогам недели, средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 27,69 доллара за баррель, что на 4,87 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 30,19 доллара за баррель, минимальная – 25,47 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 28,96 доллара за баррель, что на 2,51 доллара больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 30,86 доллара за баррель, минимальная – 28,18 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Официальный курс на 18 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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