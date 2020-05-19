Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19

Энергетика 19 мая 2020 09:59 (UTC+04:00)
Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19

Мировые цены на нефть во вторник растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 2,29%, до 32,55 доллара.

Ранее биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

В целом оптимизм на сырьевом рынке вызван тем, что компании сокращают объемы добычи, в то время как растет спрос, поскольку все большее количество стран ослабляют ограничения, введенные для остановки пандемии коронавируса. Так, в понедельник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что США в июне могут сократить добычу сланцевой нефти на 2,5%.

"Настроения инвесторов улучшились, поскольку ОПЕК+, по-видимому, сокращает добычу в этом месяце, как и обещали, а в июне ожидается еще большее сокращение", — сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19
Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19
Золото в Азербайджане подешевело
Золото в Азербайджане подешевело
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 мая
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 мая
Loading Bars
Лента новостей
В России может появиться концертный зал имени супруги азербайджанского певца Культура 10:12
Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19 Энергетика 09:59
В ходе учений азербайджанской армии проведена ночная передислокация войск (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:59
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:54
Пункты обмена валюты в Грузии заработают после отмены ЧП Грузия 09:50
В США главу иранской фирмы обвинили в нарушении американских санкций против Тегерана США 09:38
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 мая Экономика 09:22
Одним из приоритетов для руководства Азербайджана является модернизация страны - российский эксперт Политика 09:14
Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 19 вопросов Политика 09:07
Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 09:06
У берегов Турции произошли три землетрясения Турция 09:00
В Disney заявили, что один из ее топ-менеджеров уйдет из компании и возглавит TikTok В мире 08:47
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса США 08:31
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусом Казахстан 08:16
13 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее Другие страны 08:01
В Сингапуре разрабатывают вакцину, которую можно изменить при мутации коронавируса В мире 07:46
Макгрегор порассуждал о бое-реванше с Мэйуэзером и упомянул Тайсона Спорт 07:13
Реализация проекта по транзиту азербайджанского газа в Болгарию идет по графику - ICGB AD Энергетика 07:00
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки Россия 06:56
Цукерберг высказался против китайской модели регулирования интернета В мире 06:36
Помпео в разговоре с Чавушоглу поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией США 05:04
Почти все штаты США подготовились к возобновлению работы экономики США 04:31
В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом Россия 04:00
Две ракеты разорвались в районе "зеленой зоны" Багдада Арабские страны 03:41
Трамп считает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса Другие страны 03:08
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн США 02:26
Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест В мире 01:53
Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса В мире 01:36
Чавушоглу и Помпео провели телефонный разговор Турция 01:04
Трамп сообщил, что США сделают важное заявление о вакцине от коронавируса США 00:39
Пять подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии США 00:17
Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 93 тыс. В мире 00:10
Уезд Шулань на северо-востоке Китая закрыли на карантин из-за коронавируса Другие страны 18 мая 23:48
Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19 В мире 18 мая 23:33
Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции Политика 18 мая 23:15
В ЮНЕСКО полагают, что более 13% музеев в мире могут не открыться после пандемии В мире 18 мая 22:45
Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом" Спорт 18 мая 22:17
Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС объемом €500 млрд Европа 18 мая 21:54
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 110 тыс. Турция 18 мая 21:36
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 18 мая 21:26
В Турции вновь введут четырехдневный комендантский час Турция 18 мая 21:22
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа Политика 18 мая 20:45
В арсенал армии Азербайджана продолжает поступать новейшее вооружение и техника (ВИДЕО) Политика 18 мая 20:43
Азербайджан планирует увеличить прозводство хлопка Бизнес 18 мая 20:26
Легендарный герой "Тегерана-43" - видеопроект АМИ Trend Политика 18 мая 20:12
Обзор поступлений в госбюджет Азербайджана по видам налогов Финансы 18 мая 20:06
Туркменистан закупит грузовые и пассажирские тепловозы в России Бизнес 18 мая 19:54
Обзор структуры расходов госбюджета Азербайджана в 2019-м году Финансы 18 мая 19:49
О приеме детей в первые классы школ Азербайджана с высокой плотностью учащихся Общество 18 мая 19:41
Бакинский бульвар после смягчения карантина (ФОТО) Социум 18 мая 19:33
Оперативный штаб о причинах запрета на открытие спортивных залов в Азербайджане Общество 18 мая 19:23
Стандарты и инструкции по деятельности отелей и центров отдыха уже готовы - Оперативный штаб Туризм 18 мая 19:02
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов Общество 18 мая 18:59
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным Политика 18 мая 18:55
Пресс-секретарь Кабмина Азербайджана о праздничном намазе в мечетях Общество 18 мая 18:48
Ибрагим Мамедов: В случае критической ситуации в Азербайджане, карантин может быть ужесточен Политика 18 мая 18:43
Ягут Гараева: Особые группы врачей проводят осмотры во всех медучреждениях Азербайджана Общество 18 мая 18:40
Казахстан наращивает объем экспорта нефти в Китай Казахстан 18 мая 18:39
Казахстанские НПЗ переведены на минимальный технологический режим Казахстан 18 мая 18:35
Очень опасно проводить занятия с 10 -12 учащимся одновременно - Ибрагим Мамедов Общество 18 мая 18:32
В Минэнерго Казахстана озвучили планы по переработке нефти Казахстан 18 мая 18:30
Ибрагим Мамедов: По сравнению с другими странами в Азербайджане крайне мало случаев инфицирования Общество 18 мая 18:27
Правила карантина могут быть изменены с учетом эпидемиологической ситуации - TƏBİB Общество 18 мая 18:18
Ибрагим Мамедов: Нет необходимости в ограничениях на передвижение населения в праздничные дни Общество 18 мая 18:04
ЗАО AzerGold объявляет тендер на закупку услуг по утилизации опасных отходов Экономика 18 мая 17:59
Ильгар Мустафаев: Непригодные аттракционы вынесены с территории бульвара Общество 18 мая 17:54
Эльдар Азизов: В Баку готовятся правила в связи с пляжами Общество 18 мая 17:51
Ягут Гараева: Невозможно держать все население взаперти Общество 18 мая 17:49
Повторный спад цены на нефть WTI до отрицательного уровня не ожидается Энергетика 18 мая 17:46
Молочный комбинат Азербайджана о ближайших планах экспорта в текущем году Бизнес 18 мая 17:44
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек Общество 18 мая 17:36
Открытие детсадов в Баку зависит от эпидемиологической ситуации - Эльдар Азизов Общество 18 мая 17:34
Мун Чжэ Ин призвал все страны соблюдать медико-санитарные правила ВОЗ Другие страны 18 мая 17:34
Ибрагим Мамедов: Вопрос передвижения между регионами зависит от эпидемиологической ситуации Общество 18 мая 17:34
Перерабатывающее предприятие Азербайджана о производстве молочных изделий в текущем году Бизнес 18 мая 17:30
Певица из Баку на военной службе в российской армии. Реалити-шоу "Солдатки" (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 18 мая 17:25
Минобразования Азербайджана о деятельности Агентства по обеспечению качества в образовании Общество 18 мая 17:23
В Азербайджане отменен запрет на посещение ряда туристических объектов Туризм 18 мая 17:19
Эльдар Азизов: Структуры ИВ города Баку готовы к новым вызовам в связи с пандемией Общество 18 мая 17:19
Глава ВОЗ поддержал резолюцию ЕС с призывом оценки действий организации во время пандемии Европа 18 мая 17:17
На основании обращения омбудсмена Азербайджана Генпрокуратура возбудила уголовное дело Общество 18 мая 17:15
В Азербайджане обнародованы правила приема в I класс детей с ограниченными возможностями Общество 18 мая 17:10
В Азербайджане начинается очередной тур по приему учеников в I классы русского сектора Общество 18 мая 17:02
Учителям в Азербайджане дается еще одна возможность заключения бессрочного контракта Общество 18 мая 17:01
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг Общество 18 мая 17:01
Тбилисский парк "Мзиури" почти восстановлен после разрушительного наводнения Грузия 18 мая 16:57
FAO о влиянии пандемии на глобальную продовольственную систему (Интервью) Бизнес 18 мая 16:55
Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт Политика 18 мая 16:40
У берегов Греции произошло землетрясение Европа 18 мая 16:38
Одним из препятствий для страхования торговых объектов является несоблюдение правил противопожарной безопасности - Анар Халафов Экономика 18 мая 16:34
Азербайджанская компания «Freshaiг» огласила ближайшие планы в текущем году Бизнес 18 мая 16:29
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 18 мая 16:25
В Азербайджане утвержден порядок субсидирования производства сельхозпродукции - Указ Политика 18 мая 16:18
В январе-апреле Кыргызстан значительно снизил импорт цемента из Турции Турция 18 мая 16:07
Конкурс по приему детей в первые классы лицеев Азербайджана стартует в июне Общество 18 мая 16:04
ASAN xidmət обнародовал статистику системы онлайн и SMS-разрешений в период карантинного режима ИКТ 18 мая 15:57
В Азербайджане обнародованы правила приема в I класс детей старше 8 лет Общество 18 мая 15:55
Азербайджанская писательница удостоена Георгиевской медали Социум 18 мая 15:41
Азербайджанский режиссер помог вернуться "Смешарикам" после 10-летнего перерыва Культура 18 мая 15:34
Все новости