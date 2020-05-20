Танкер "Лачин" вышел в свое первое плавание
БАКУ/Trend/ - Первый танкер отечественного производства "Лачин", построенный на судостроительном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), вышел в свое первое плавание.
Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, загруженный дизельным топливом танкер отплыл из порта Баку в порт Кулеви. Оттуда он направится в Турцию.
Судно будет осуществлять перевозки жидких грузов в бассейнах Черного и Средиземного морей.
В состав экипажа судна входят 14 человек. Длина танкера - 141 м, ширина - 16,9 м.
С началом эксплуатации танкера "Лачин" количество плавающих за пределами Каспия судов Каспийского морского пароходства (ASCO) достигло 15. Из них 12 - сухогрузы, 3 - танкеры.
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