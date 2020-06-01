Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии июньской встречи ОПЕК+. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% — до 37,64 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 35,31 доллара за баррель.

По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

"Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен (на нефть)", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee). При этом он отметил, что если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.