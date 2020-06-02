Добыча нефти и конденсата в России сократилась

Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года упала на 15,6% в годовом выражении - до 39,7 млн тонн. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных ЦДУ ТЭК.

В январе - мае добыча снизилась на 2,6% - до 226 млн тонн.

Согласно отчетности по МСФО, "Роснефть" в мае снизила добычу нефти на 16,4%, до 15,1 млн тонн (с начала года сократила на 4,2%, до 86,5 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период уменьшилась на 19,5%, до 5,6 млн тонн (с начала года - на 3,5%, до 32,9 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в мае снизил добычу на 15,1%, до 4,2 млн тонн (с начала на 1,6%, до 24,7 млн тонн). "Газпром нефть" в мае добыла 4,5 млн тонн, что на 14,2% ниже показателя мая 2019 года, с начала года компания увеличила добычу на 0,9%, до 24,99 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в мае уменьшилась на 20,8% - до 2 млн тонн, с начала года на 8,2% - до 11,3 млн тонн, добыча нефти и конденсата у "Новатэка" в мае - 937 тыс. тонн (падение на 7,3%), с начала года - 4,8 млн тонн (уменьшение на 1,5%).

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) снизили добычу в мае на 5,9% - до 1,19 млн тонн, с начала года - на 4%, до 6,1 млн тонн.

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Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года.

Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей.