Цена нефти Brent превысила $40 долларов
Муниципальная администрация Балканского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство ряда зданий
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В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов
Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми отметками ученики должны будут обратиться для повторного оценивания знаний
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций о возможности использования Facebook Shop в Азербайджане
В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека – Оперативный штаб
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость
Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами
Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде
Муниципальная администрация Балканского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство ряда зданий