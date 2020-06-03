Нефть торгуется у трехмесячных максимумов на надеждах продления текущих сокращений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром растут, Brent торгуется выше 40 долларов впервые с 6 марта на оптимизме вокруг предстоящего заседания ОПЕК+ и перспектив возможного продления действующих сокращений добычи. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до 40,16 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,42% — до 37,69 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Цены на "черное золото" резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономической деятельности в Китае, в то время как другие страны медленно открываются после ограничений, введенных с целью сдерживать распространение пандемии коронавируса.

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"Поскольку меры по борьбе с вирусом продолжают отменяться, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться", — отметили аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитики также считают, что нефть в конце года может оказаться в "небольшом дефиците, который должен оказать некоторую дополнительную поддержку ценам", — добавил он.

Участники торгов также оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 500 тысяч баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,04 миллиона баррелей.