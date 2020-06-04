"Лукойл" ожидает, что цена нефти превысит $50 в ближайшие 1,5-2 года

Компания "Лукойл" ожидает, что цена нефти превысит $50 за баррель в ближайшие 1,5-2 года. Об этом сообщил первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши ожидания по восстановлению цен на нефть находятся ближе к нижней границе диапазона аналитических прогнозов, что в первую очередь связано с традиционно консервативным подходом к планированию. Мы не видим причин для изменения нашего стратегического ценового ориентира, который составляет $50 за баррель, и ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте 1,5-2 лет", - сказал он.