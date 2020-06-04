ОПЕК+ перенес заседание мониторингового комитета на 18 июня

Энергетика 4 июня 2020 21:23 (UTC+04:00)
ОПЕК+ перенес заседание мониторингового комитета на 18 июня

Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 на 17 июня, а министерского мониторингового комитета - с 8 на 18 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что дата проведения основной министерской встречи пока не назначена, предварительно - также середина июня.

Дата июньской встречи переносится уже не в первый раз. Изначально министерская встреча ОПЕК+ была назначена на 9-10 июня, однако после того, как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали свои позиции по продлению текущего уровня сокращения добычи нефти, было предложено провести ее раньше, 4 июня. Это бы позволило в срок сформировать экспортные графики на июль, а также цены поставок нефти, что ближневосточные экспортеры обычно делают в конце первой недели месяца.

Однако в начале июня министры подвели предварительные итоги исполнения сделки в мае и поняли, что некоторые страны не полностью выполняли свои обязательства. Больше всего претензий возникло к Ираку, который, как сообщалось, сократил только половину от полагавшегося ему 1 млн баррелей в сутки. Источники ТАСС объясняли, что Саудовская Аравия и Россия потребовали от всех участников полного соблюдения договоренностей и из-за этого даже отложили встречу, на которой планировалось объявить о продлении максимального уровня сокращения добычи еще на один месяц.

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