Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Энергетика 5 июня 2020 10:22 (UTC+04:00)
Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Обе министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию, пройдут в предстоящую субботу, 6 июня - за один день, а не за два, как это происходило обычно. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах, передает Trend

"Мы начали подготовку к заседанию. ОПЕК соберется в 2 часа, а "не ОПЕК" - в 4 часа по венскому времени", - сказал он и предупредил, что "это будет долгая и нелегкая ночь". Собеседник агентства также подтвердил, что основной вопрос повестки - это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия уже согласовали пролонгацию договоренности как минимум на месяц.

Разногласия в ОПЕК+ по поводу даты заседания возникли у министров после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Этим обстоятельством возмутились Саудовская Аравия и Россия, которые потребовали от отстающих исправить ситуацию и только потом планировать заседание (оно изначально было назначено на 9-10 июня). Однако после того, как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления нынешнего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, то было предложено провести встречу раньше - 4 июня, это позволило бы вовремя сформировать экспортные графики на июль и цены поставок. Но из-за проблем с исполнением 4 июня встречу проводить не стали.

Заседание в ближайшие выходные стало возможным, так как Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать упущенное в июле.

При этом заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесены на 17-18 июня, сообщали источники ТАСС. К этому времени эксперты получат более релевантные данные по уровням добычи в мае.

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