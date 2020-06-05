Цена нефти Brent поднялась выше $41
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.
Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Источник ТАСС сообщил, что основной вопрос повестки - это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.
Лента новостей
МИД Азербайджана: Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями своей безответственной политики
Федеральное министерство: Германия поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Демократия есть закон и порядок: радикалам этого не понять - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги
Президент Ильхам Алиев: Люди неделями обивали пороги за справкой, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена
Президенту пишут: Вы еще раз доказали, что являетесь лидером, которым гордятся азербайджанцы всего мира
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил фашистскую, террористическую сущность Армении