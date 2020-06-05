Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.

Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Источник ТАСС сообщил, что основной вопрос повестки - это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.