Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в списке расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Речь идет о ценах на экспорт саудовской нефти в июле, уточнило агентство. Для азиатских рынков повышение в среднем составило $5,60-7,30 за баррель. Легкая нефть, добываемая в Саудовской Аравии и предназначенная также для азиатских рынков, подорожает на $6,10 за баррель.

По данным агентства, эксперты ожидали более умеренного повышения расценок - примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до 1,90 за баррель.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Проштрафившиеся в мае страны обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.