Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02:58 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данного сорта была больше $43 за баррель 6 марта текущего года.
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