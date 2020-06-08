Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02:58 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта была больше $43 за баррель 6 марта текущего года.