Ирак выступает за новые правила распределения квот будущих сокращений ОПЕК+

Ирак подтвердил свою приверженность соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+, но попросил альянс принять во внимание экономическое положение стран-членов при разделении квот будущих сокращений. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Мы стремимся установить новые правила в будущем по распределению квот между членами с учетом экономической ситуации и уровня жизни", — цитирует агентство министра финансов Ирака Али Аляуи.

Страны-участницы сделки ОПЕК+ по итогам встречи в субботу решили продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, при этом "двоечники" соглашения пообещали компенсировать невыполненные квоты в следующие несколько месяцев.

Ирак, как сообщали СМИ, столкнулся с трудностями в соблюдении условий соглашения из-за необходимости договариваться с иностранными нефтяными компаниями, работающими на его территории. Но по итогам переговоров власти страны все же пообещали в полном объеме выполнить свои квоты.