В Турции будет объявлен тендер на строительство газопровода в Нахчыван
БАКУ/Trend/ - В Турции будет объявлен тендер на строительство газопровода в Нахчыван.
Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что заявки для участия в тендере будут приняты до 30 июня этого года.
Общая длина газопровода составит 82 километра.
Победитель тендера должен в течение 270 дней завершить строительство.
Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили Trend, что строительство газопровода из турецкой провинции Игдыр в Нахчыван является приоритетным вопросом для Турции и Азербайджана.
Отметим, что в настоящее время газ в Нахчыван поставляется через Иран на основе своповых операций.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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