В Ираке пообещали выполнить соглашение ОПЕК+, несмотря на финансовые трудности

Энергетика 9 июня 2020 14:36 (UTC+04:00)
В Ираке пообещали выполнить соглашение ОПЕК+, несмотря на финансовые трудности

Новый министр нефти Ирака Ихсан Исмаэль, назначенный на эту должность 6 июня, пообещал, что страна полностью выполнит соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Такое заявление он сделал в телефонном разговоре с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ОПЕК.

"Министр [нефти Ирака] подчеркнул поддержку Ираком усилий ОПЕК+ и его приверженность добровольному сокращению добычи нефти в июне и июле 2020 года, а также добровольным корректировкам на период после конца июля, несмотря на экономические и финансовые проблемы. Он добавил, что это отвечает интересам стабильности рынка нефти", - говорится в сообщении ОПЕК.

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