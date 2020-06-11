В США скопилось рекордно много нефти

В хранилищах США скопилось рекордно много нефти — коммерческие запасы увеличились на 1,1 процента — до 538,1 миллиона баррелей — за неделю с 30 мая по 5 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, свидетельствуют данные национального Управления энергетической информации (EIA).

Согласно им, за неделю запасы пополнились на 5,7 миллиона баррелей. Нынешние показатели являются рекордными с 1982 года, когда власти начали вести статистику. Они на 14 процентов превышают средний уровень за последние пять лет. Прошлогодний уровень превышен на 10,8 процента.

Также выросли запасы топлива в Стратегическом нефтяном резерве. На данный момент там находится 650 миллионов баррелей, что на 2,2 миллиона (или на 0,3 процента) больше, чем было неделей ранее. Резерв был создан в 1972 году после мирового энергетического кризиса, вызванного отказом арабских стран продавать нефть США и их союзникам.

Переполненность хранилищ стала одной из главных причин падения котировок нефти марки WTI до отрицательных величин в апреле. На последней торговой сессии по майскому фьючерсному контракту цена опускалась до минус 40 долларов за баррель, что привело к большим убыткам многих торговцев, в том числе российских спекулянтов, торговавших расчетными «зеркальными» контрактами на Московской бирже.

Сообщение EIA не привело к снижению котировок. На момент публикации баррель WTI стоил 39 долларов, что на 0,3 процента больше, чем при закрытии предыдущей сессии.