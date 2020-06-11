Цена нефти Brent упала на 5,5%
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 5,6%, в моменте достигая $39,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В то же время цена сорта WTI теряет 6,5% и торгуется на уровне $37,18 за баррель.
Нефть марки Brent дешевела до $39,27 за баррель, что на 5,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость сорта WTI падала уже на 6,8% - до $37,06 за баррель.
Лента новостей
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 352 человека, вылечились 210, скончались шесть человек - Оперативный штаб
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО)
Меня остановил полковник полиции и спросил о причине отсутствия маски – заслуженный актер Ровшан Керимдухт
Региональные проекты с участием России и Азербайджана реализуются, невзирая на влияние пандемии – Посол РФ
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» в Хатаинском районе Баку (ФОТО)
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House
Бахтияр Алиев: Для полной победы над коронавирусом необходимо строго следовать правилам карантина и носить маски