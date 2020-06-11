Цена нефти Brent упала на 5,5%

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 5,6%, в моменте достигая $39,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В то же время цена сорта WTI теряет 6,5% и торгуется на уровне $37,18 за баррель.

Нефть марки Brent дешевела до $39,27 за баррель, что на 5,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость сорта WTI падала уже на 6,8% - до $37,06 за баррель.