Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится

БАКУ /Trend/ - Cтроительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, будет значительно ускорено.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальное информационное агентство Болгарии БТА, об этом премьер-министр страны Бойко Борисов сказал в ходе телефонного разговора с министром торговли США Уилбуром Россом.

Борисов отметил, что наблюдается прогресс в строительстве интерконнектора, который предоставит возможность всему региону Юго-Восточной Европы получать альтернативные поставки природного газа из различных источников, в том числе из Каспийского региона.

По его словам, строительство уже идет ускоренными темпами, очищено более 50 километров территории вдоль маршрута трубопровода в Болгарии и более 15 километров – на территории Греции, а после получения из Болгарии автоматического сварочного аппарата оно ускорится еще больше.

"Ожидается, что через две недели греческая компания AWACS поставит Болгарии автоматический сварочный аппарат, что значительно увеличит скорость строительства интерконнектора. Производство и доставка труб также ведутся интенсивно. Более 70 километров труб уже доставлено в Болгарию", - сказал Борисов.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,90 километра.

(Автор: Ляман Зейналова)

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